Due scosse sismiche sentite in Romagna

Due scosse sismiche sono state percepite in Romagna. Alle 9:51, una prima scossa di terremoto e una successiva replica sono state chiaramente avvertite a Forlì. Non si segnalano danni significativi, ma l’evento ha attirato l’attenzione dei residenti. Le autorità monitorano la situazione e continueranno a fornire aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione sismica nella regione.

9.51 Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni. Una seconda scossa, di poco inferioree qualche minuto dopo nel Ravennate: tra 3.7 e 4.2 la magnitudo, nelle stime ancora provvisorie dell'Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

