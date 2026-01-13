Due scosse di terremoto avvertite in Romagna
Nella mattinata del 13 gennaio, la Romagna ha registrato due scosse di terremoto. La prima, avvertita intorno alle 9:30, ha avuto una magnitudo stimata tra 4 e 4,2. Le autorità stanno monitorando la situazione, che al momento non sembra aver provocato danni significativi. La popolazione è stata invitata a mantenere attenzione e seguire le indicazioni delle forze di sicurezza.
Due scosse di terremoto hanno interessato la Romagna nella mattinata del 13 gennaio. La prima, rilevata intorno alle 9:30, ha avuto una magnitudo stimata tra 4 e 4.5 ed è stata localizzata in provincia di Forlì-Cesena. Pochi minuti più tardi ne è seguita un’altra, compresa tra 3.7 e 4.2, con epicentro nel territorio ravennate. Il sisma è stato percepito in un’area ampia, praticamente in tutta la Romagna, e in diversi quartieri di Forlì molte persone sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o edifici. A scopo precauzionale, la circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente per consentire controlli tecnici sulle infrastrutture. 🔗 Leggi su Lettera43.it
