Due scosse di magnitudo superiore a 4

Alle 9.28 e poi alle 9.30, la Romagna ha registrato due scosse di magnitudo superiore a 4, con energie percepite nel Ravennate. Questo evento sismico ha interessato la regione, causando sensazioni di tremore diffuso. La sequenza sismica rappresenta un episodio rilevante per la zona, che resta sotto osservazione.

Intorno alle 9.30 la terra ha tremato in tutta la Romagna, con scosse ben percepibili nel Ravennate. La terra ha tremato una prima volta intorno alle 9,28. Un movimento tellurico di una decina di secondi, seguito da una seconda scossa, forte, ma meno della precedente, alle 9.30.Un terremoto di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Terremoto in Perù, due nuove scosse di magnitudo 5.1 e 3.8 Leggi anche: Bronte, registrate due scosse di terremoto con magnitudo 3.3 e 2.4 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Terremoto Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.1 e 2.9 a distanza di un minuto: nella notte paura da Pozzuoli a Napoli; Due forti scosse di terremoto in due minuti, notte difficile per i residenti dei Campi Flegrei; Terremoto Marche oggi, serie di scosse nel Maceratese: la più forte è di magnitudo 3.8; Due scosse di terremoto sul Garda: magnitudo 2.5 e 3.4, epicentro vicino a Gargnano. Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. quotidiano.net

Terremoto avvertito in tutta la Romagna: magnitudo, epicentro e verifiche - Paura ma nessun danno, treni fermi per controlli. blogsicilia.it

Terremoto in Emilia-Romagna, due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5: evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto ravvicinate nella mattinata del 13 gennaio in Emilia- orizzontescuola.it

I residenti della Bay Area segnalano forti scosse, ma la magnitudo del terremoto è stata declassa...

Due scosse di terremoto tra Forlì e Ravenna di magnitudo 4.3, gente in strada x.com

Sono 5 le scosse di terremoto nell’isola. Tutte di poco oltre 2 come magnitudo, tranne quella di stamani, 10 gennaio, che è stata forte - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.