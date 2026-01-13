Due ragazze travolte da un' ambulanza mentre camminano in strada

Nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, nel centro di Milano, due ragazze di 24 e 26 anni sono state coinvolte in un incidente in corso Vercelli, quando sono state travolte da un’ambulanza. L’evento ha suscitato attenzione locale e resta sotto approfondimento delle autorità competenti.

Due ragazze di 24 e 26 anni sono state investite da un'ambulanza in pieno centro a Milano. L'incidente è avvenuto in corso Vercelli nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio. Il mezzo di soccorso aveva a bordo un paziente quando è avvenuto l'impatto. Fortunatamente le condizioni delle ragazze non. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Travolte da un'ambulanza mentre camminano in strada: due ragazze in ospedale Leggi anche: Travolte da un’ambulanza in centro a Milano, due ragazze in ospedale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Travolte da un’ambulanza in centro a Milano, due ragazze in ospedale; Travolte da un'ambulanza mentre camminano in strada: due ragazze in ospedale; Ambulanza travolge due ragazze in corso Vercelli: una finisce al Niguarda, l’amica miracolosamente illesa; Travolte da un'ambulanza in centro a Milano, due ragazze in ospedale. Travolte da un'ambulanza mentre camminano in strada: due ragazze in ospedale - Il mezzo era impegnato nel trasporto di un pazienteì. today.it

Parla il padre di una delle due ragazze travolte e uccise: «Se lui ha una coscienza sarà devastato come noi» - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.