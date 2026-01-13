Due forti scosse di terremoto scuotono la Romagna sentita anche nel riminese

Due intense scosse di terremoto hanno interessato la Romagna, avvertite anche nel riminese. La prima si è verificata intorno alle 9:28, seguita da una seconda, rafforzando la sensazione di instabilità nella zona. Le autorità sono al lavoro per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Continueremo a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti tempestivi.

Due forti scosse di terremoto a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. La terra ha tremato una prima volta intorno alle 9,28. Un movimento tellurico di una decina di secondi, seguito da una seconda scossa, forte, ma meno della precedente, alle 9.30. Si attendono i dati dell'Istituto nazionale.

Terremoto in Romagna, due forti scosse a Faenza e Russi - RIMINI – La terra ha tremato due volte e ha fatto paura in Romagna questa mattina poco prima dele 9. dire.it

Terremoto, due forti scosse sentite in Romagna - Terremoto in Romagna con due forti scosse sentite distintamente anche a Cesenatico. livingcesenatico.it

