Droga tentano di uccidere un 34enne salernitano a Crotone | 2 arresti
Due giovani sono stati arrestati a Crotone nell’ambito di un’indagine sulla sparatoria avvenuta l’8 novembre scorso, imputata a fatti di droga. La polizia ha notificato le misure cautelari per tentato omicidio nei confronti di un 34enne salernitano, coinvolto in un episodio di violenza collegato a dinamiche criminali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Sparatoria per fatti di droga, l' 8 novembre scorso, a Crotone. Oggi, 13 gennaio la squadra mobile della Questura ha arrestato due giovani già noti alle forze dell’ordine accusati di tentato omicidio nei confronti di un 34enne salernitano, N.C. le sue iniziali.In località Farina, il 34enne fu. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
