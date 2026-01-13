Droga nell' auto noleggiata dalla madre denunciato giovane pusher

Un giovane di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri di Catania Nesima per detenzione di droga a fini di spaccio, trovata all’interno di un’auto noleggiata dalla madre, che è stata segnalata per favorire il figlio. La madre, di 49 anni, è stata anche denunciata per simulazione di reato, favoreggiamento e falsa attestazione a pubblico ufficiale. L’indagine evidenzia l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno denunciato un 23enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sua madre, 49enne, per simulazione di reato, favoreggiamento e falsa attestazione a pubblico ufficiale.Secondo quanto ricostruito dai militari, nel.

