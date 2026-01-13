Dragusin il ritorno in Serie A si allontana? Questo club sfida la Roma nella corsa all’ex Juve Le ultime
Dragusin, ex difensore della Juventus, potrebbe non tornare in Serie A a breve. Dopo aver lasciato il club bianconero, il suo trasferimento in Italia sembra complicato. Attualmente, il Lipsia ha mostrato interesse e potrebbe portarlo in Bundesliga, allontanando così l’ipotesi di un ritorno nel campionato italiano. La questione rimane aperta e in evoluzione, con il giocatore al centro di diverse trattative di mercato.
Dragusin, il ritorno in Italia sembra allontanarsi. Il Lipsia si è inserito sul giocatore romeno ed ora l’ex Juve potrebbe finire in Germania. Il mercato di gennaio sta entrando nella sua fase più calda e il nome di Radu Dragusin è diventato ufficialmente il pezzo pregiato della difesa in questa sessione. Il centrale rumeno, che sta trovando meno spazio del previsto al Tottenham dopo il suo trasferimento milionario dal Genoa, è l’obiettivo numero uno per diverse big europee a caccia di solidità e fisicità per il reparto arretrato. La corsa per assicurarsi le prestazioni del difensore si è arricchita di nuovi, importanti capitoli nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Dragusin Inter, il difensore pronto al ritorno in Italia? Dopo le parole dell’agente, ecco che 2 club di Serie A si sono fatti avanti!
Leggi anche: Calciomercato Juve, un ex obiettivo in rotta con il proprio club: a gennaio possibile ritorno in Serie A. Le ultime sull’attaccante
Fiorentina, Dragusin si allontana? Un club di Serie A in contatto con il Tottenham.
Dragusin spinge per il ritorno in Serie A: le parole dell'agente - Dopo le esperienze con Juventus e Genoa, il difensore rumeno classe 2002 è pronto a rientrare nel massimo campionato italiano e ha deciso ... tuttojuve.com
Mercato Roma, Dragusin nel mirino: il difensore può tornare in Serie A! Come procede la trattativa tra i giallorossi e il Tottenham - Come procede la trattativa tra i giallorossi e il Tottenham Il calciomercato invernale potrebbe regalare un ritorno di lusso in ... calcionews24.com
Dragusin verso un possibile ritorno in Serie A, com'è andata l'esperienza al Tottenham - Radu Dragusin (23 anni) potrebbe tornare a giocare in Serie A a partire da gennaio, visto che il difensore rumeno è in cerca di una nuova sistemazione per dare l'addio al Tottenham, con l'Italia che ... tuttomercatoweb.com
#Dragusin Il difensore Dragusin è al centro di un interesse di mercato a Roma. La trattativa per un suo possibile ritorno in Serie A è in corso, con aggiornamenti che potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane. - facebook.com facebook
#Dragusin Il difensore Dragusin è al centro di un interesse di mercato a Roma. La trattativa per un suo possibile ritorno in Serie A è in corso, con aggiornamenti che potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.