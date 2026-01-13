Dragusin il ritorno in Serie A si allontana? Questo club sfida la Roma nella corsa all’ex Juve Le ultime

Dragusin, ex difensore della Juventus, potrebbe non tornare in Serie A a breve. Dopo aver lasciato il club bianconero, il suo trasferimento in Italia sembra complicato. Attualmente, il Lipsia ha mostrato interesse e potrebbe portarlo in Bundesliga, allontanando così l’ipotesi di un ritorno nel campionato italiano. La questione rimane aperta e in evoluzione, con il giocatore al centro di diverse trattative di mercato.

Dragusin, il ritorno in Italia sembra allontanarsi. Il Lipsia si è inserito sul giocatore romeno ed ora l'ex Juve potrebbe finire in Germania. Il mercato di gennaio sta entrando nella sua fase più calda e il nome di Radu Dragusin è diventato ufficialmente il pezzo pregiato della difesa in questa sessione. Il centrale rumeno, che sta trovando meno spazio del previsto al Tottenham dopo il suo trasferimento milionario dal Genoa, è l'obiettivo numero uno per diverse big europee a caccia di solidità e fisicità per il reparto arretrato. La corsa per assicurarsi le prestazioni del difensore si è arricchita di nuovi, importanti capitoli nelle ultime ore.

