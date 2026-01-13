Doveri ok Conte no | i pareri dei vertici arbitrali su Inter Napoli Tra scelte e polemiche
I pareri dei vertici arbitrali sull’arbitraggio di Inter-Napoli evidenziano la piena approvazione per Doveri, mentre vengono criticate le modalità dell’allenatore partenopeo. La valutazione si concentra sulle decisioni prese durante la partita e sulle eventuali contestazioni, offrendo un’analisi obiettiva delle scelte arbitrali e delle reazioni degli allenatori, senza toni eccessivi o sensazionalismi.
Inter News 24 Doveri è stato promosso a pieni voti dai vertici arbitrali, non è stata affatto gradita la sceneggiata dell’allenatore del Napoli. Il big match di domenica sera tra Inter e Napoli continua a far discutere, ma non per il risultato del campo, bensì per le decisioni arbitrali e le reazioni furiose dei protagonisti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i vertici dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) hanno espresso il proprio verdetto sulla direzione di gara di Daniele Doveri, l’esperto fischietto della sezione di Roma 1, noto per il suo stile di direzione autoritario e per la grande esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
