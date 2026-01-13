Dove vivono i tassi in Italia | in quali zone si trovano e cosa fare in caso di incontro

I tassi sono presenti in diverse zone dell’Italia continentale, preferendo aree boschive e collinari. Vivono in gruppi familiari e realizzano tane sotterranee complesse. In caso di incontro, è importante mantenere una distanza di sicurezza e evitare di disturbare questi animali, che svolgono un ruolo ecologico importante. Conoscere il loro habitat aiuta a prevenire incidenti e a rispettare la fauna locale.

Il tasso è diffuso in tutta l'Italia continentale, vive in gruppi familiari e costruisce tane complesse sotto terra. Schivo e notturno, vederne uno non è affatto facile, ma può essere un'esperienza molto emozionante.

