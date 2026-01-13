Per rivedere l’ultima puntata di Striscia la Notizia, è possibile consultare le piattaforme ufficiali di Mediaset o il sito web di Mediaset Play. Questi servizi offrono le repliche delle puntate, garantendo un accesso facile e sicuro ai contenuti del programma. La replica può essere visualizzata anche tramite app su dispositivi mobili, permettendo di rivedere le notizie satiriche in qualsiasi momento.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 13 Gennaio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 13 Gennaio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv

