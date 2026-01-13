La partita tra Milano e OK Zeleznicar Lajkovac, valida per la fase a gironi della Champions League femminile, si terrà mercoledì 14 gennaio alle ore 20.00. Di seguito le modalità per seguire l’incontro, con dettagli su orario, programma e streaming. Un’opportunità per seguire da vicino una sfida importante nel panorama del volley femminile europeo.

Mercoledì 14 gennaio (ore 20.00) si giocherà Milano-OK Zeleznicar Lajkovac, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo la sconfitta rimediata al tie-break nella tana dell’Eczacibasi Istanbul, le lombarde torneranno a giocare di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Arena e affronteranno la modesta compagine serba, contro cui non dovrebbero avere particolari problemi di sorta: la terza vittoria nella massima competizione europea è ampiamente alla portata. Le ragazze di coach Stefano Lavarini guidano il gruppo C con due successi (7 punti) appena davanti alle turche (due affermazioni, 6 punti) e alle greche dell’Olympiacos (due vittorie, 5 punti), dunque tutto è apertissimo nella lotta per il primo posto che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-OK Zeleznicar Lajkovac, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv OK Zeleznicar Lajkovac-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: OK Zeleznicar Lajkovac-Milano stasera in tv, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dove vedere in tv Milano-OK Zeleznicar Lajkovac, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Eczacibasi Istanbul-Vero Volley Milano in tv e streaming; Milano-Cortina, Fontana “Lavori quasi finiti, test Arena Santa Giulia ok”; Crédit Agricole, in arrivo l’ok Bce per superare il 20% di Banco Bpm. Ecco gli interventi allo statuto per sbloccare il rinnovo.

Dove vedere in tv Milano-OK Zeleznicar Lajkovac, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming - OK Zeleznicar Lajkovac, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley ... oasport.it