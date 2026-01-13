Dov’è stato girato Il Collegio 9 | dove si trova e come è fatto il Convitto Nazionale Mario Pagano

Il Collegio 9 è stato girato presso il Convitto Nazionale Mario Pagano, situato nel centro di Campobasso, Molise. Questa storica struttura, con la sua architettura tradizionale, offre un ambiente autentico e rappresentativo per la produzione. La scuola, con una lunga tradizione educativa, si distingue per gli edifici storici e le aule che conservano un’atmosfera d’altri tempi, creando un contesto ideale per le riprese della serie.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.