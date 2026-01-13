Dove la stanno cercando Federica Torzullo scomparsa | è corsa contro il tempo

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara Sabazia, un comune vicino a Roma. La sua sparizione ha suscitato preoccupazione tra la comunità e le autorità, che stanno cercando di raccogliere informazioni utili per ritrovarla. Le ricerche sono in corso e si invita chiunque abbia notizie a collaborare. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il ritorno della giovane.

La scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, piccolo comune alle porte di Roma, ha assunto fin dalle prime ore contorni estremamente inquietanti. In un primo momento si era parlato di un possibile allontanamento volontario, una pista spesso seguita in casi simili. Con il passare delle ore, però, e con l'intensificarsi delle attività investigative, questo scenario ha iniziato a perdere credibilità, lasciando spazio a sospetti ben più gravi. Le ricerche dei carabinieri, proseguite fino a tarda notte, si sono concentrate su più fronti.

