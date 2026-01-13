Douglas Luiz il ritorno che divide | quanto costerebbe davvero alla Juventus
Il possibile ritorno di Douglas Luiz alla Juventus è al centro di un dibattito che coinvolge aspetti tecnici e finanziari. La questione principale riguarda il costo reale dell’operazione, un elemento determinante per le strategie di mercato della società. In questo contesto, analizzare le cifre e le condizioni economiche è fondamentale per comprendere le reali possibilità di un trasferimento.
Alla Continassa il tema non è solo tecnico, ma profondamente contabile. Il nome di Douglas Luiz è tornato a circolare negli uffici bianconeri, accompagnato da una domanda che pesa più delle suggestioni di mercato: quanto costerebbe davvero riportarlo a Torino? La risposta non è univoca. Dipende dal tempo. E soprattutto dalla volontà della Juventus di riaprire un dossier che, finora, era stato archiviato con calcolo chirurgico. Douglas Luiz, un’uscita studiata al millimetro. Quando la Juventus ha chiuso l’operazione con il Nottingham Forest, lo ha fatto partendo da un costo storico importante: circa 39 milioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
