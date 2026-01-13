Douglas Luiz il ritorno che divide | quanto costerebbe davvero alla Juventus

Il possibile ritorno di Douglas Luiz alla Juventus è al centro di un dibattito che coinvolge aspetti tecnici e finanziari. La questione principale riguarda il costo reale dell’operazione, un elemento determinante per le strategie di mercato della società. In questo contesto, analizzare le cifre e le condizioni economiche è fondamentale per comprendere le reali possibilità di un trasferimento.

Juventus, Pedullà: ‘Se dessimo Douglas Luiz a Spalletti per l’ultimo miracolo?’ - Alfredo Pedullà ha lanciato una provocazione sul futuro di Douglas Luiz che sembra essere ancora in bilico e potrebbe tornare la Juventus ... it.blastingnews.com

Juventus, incubo Douglas Luiz sta per sparire e arrivano altre belle notizie da Spagna, Francia e Brasile - Il trequartista brasiliano sempre più vicino alla quota partite necessaria per il riscatto da parte del Nottingham, anche gli altri prestiti non torneranno alla base Juventus ... sport.virgilio.it

«Da ragazzo usavo sempre la Juventus ai videogiochi, ho sempre avuto un'idea chiara della sua grandezza, ed è per questo che sono così contento: è bellissimo poter raccontare fra anni di avere giocato qui». Douglas Luiz (Juventus 2024/25) «Juventus.c - facebook.com facebook

Siete d'accordo Alfredo Pedullà crede al reintegro di Douglas Luiz alla Juventus con Spalletti Tutte le dichiarazioni complete nel primo commento x.com

