Dossieraggi Bellavia si contraddice l’affare Report s’ingrossa | Gasparri invia un esposto alla procura di Milano

Sul caso dei dossieraggi e delle contraddizioni di Bellavia si inserisce l’esposto di Gasparri alla procura di Milano. Nel frattempo, Valentina Varisco, ex collaboratrice di Bellavia, si difende dalle accuse di aver copiato oltre un milione di file e di aver violato la corrispondenza di Fulvia Ferradini. La vicenda evidenzia una complicata serie di sviluppi giudiziari e investigativi che coinvolgono diversi attori e questioni legali di rilievo.

Passa al contrattacco Valentina Varisco, l’ex collaboratrice di Bellavia accusata di aver copiato su hard disk esterni “oltre un milione di file” archiviati nel sistema “cartelle condivise” dello studio del commercialista e consulente di pm e giudici e della trasmissione Report e di aver violato la corrispondenza di Fulvia Ferradini, socia di studio di Bellavia. Il doppio ruolo del commercialista Bellavia: cosa non torna. Bellavia e Ferradini, assistiti dall’avvocato Luca Ricci, sono parti offese nel procedimento a carico di Varisco, difesa dal legale Andrea Pucci o. Il caso Bellavia-Varisco ha sollevato polemiche politiche nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

