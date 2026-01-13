Dorothea Wierer chi è il marito Stefano Corradini

Stefano Corradini è il marito di Dorothea Wierer, nota atleta italiana di biathlon. La loro relazione è stata spesso oggetto di attenzione, ma Corradini rimane principalmente noto come sostenitore e compagno di vita di Wierer. La coppia ha condiviso momenti importanti, contribuendo al percorso professionale e personale della campionessa, senza comunque essere coinvolta nel mondo dello sport in modo pubblico.

Dorothea Wierer è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva. Tra le grandi protagoniste attese a Milano-Cortina 2026, l'icona del biathlon azzurro continua a far parlare di sé per i risultati, le medaglie e quella grinta che l'ha resa una delle atlete più amate dal pubblico italiano. Ma accanto alla campionessa altoatesina, da anni, c'è anche una figura fondamentale, lontana dai riflettori ma sempre presente: Stefano Corradini, suo marito e compagno di vita. Un legame fatto di complicità e di una passione comune per lo sport e la montagna, che ha accompagnato Dorothea dentro e fuori dalle piste.

