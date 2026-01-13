Doppio terremoto scuote la Romagna scosse avvertite anche nel Ferrarese - IN AGGIORNAMENTO
Martedì 13 si è verificato un doppio terremoto in Romagna, con scosse avvertite anche nel Ferrarese. Le autorità sono in fase di aggiornamento e stanno monitorando la situazione. Questa sequenza sismica ha causato preoccupazione tra la popolazione e danni, se presenti, saranno valutati nelle prossime ore. Restate aggiornati per ulteriori informazioni ufficiali.
Doppia forte scossa di terremoto in Romagna, trema anche il Ferrarese. E' quanto accaduto nella prima mattinata di martedì 13. Secondo quanto riportato da Ingv, infatti, alle 9.27 una scossa di magnitudo 4.3 ha avuto come epicentro a 7 chilometri a Sud-Ovest di Russi (provincia di Ravenna), ad.
