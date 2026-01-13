Doppio no per il ruspista Gnoli rimane in carcere

Un doppio no. Dalla Cassazione, alla quale si era rivolto giovedì. E dal gip, al quale aveva proposto analoga istanza venerdì. Niente domiciliari per Lerry Gnoli da Montaletto, il 54enne accusato di avere investito con una ruspa il 24 maggio scorso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia la 66enne turista vicentina. L'uomo - difeso dagli avvocati Carlo Benini e Vittorio Manes - resta dunque in carcere, là dove si trova dal 28 giugno scorso in ragione dell'ordinanza cautelare emessa dal gip Janos Barlotti - e confermata in appello - per omicidio colposo aggravato e per violazioni in materia di norme sul lavoro.

