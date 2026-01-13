Doppio addio per la piccola Jap Kaur L’Ausl | Meningite non contagiosa

Si è conclusa tragicamente la vicenda della piccola Jap Kaur, deceduta a 13 mesi a causa di meningite da pneumococco. L’Ausl ha confermato che la malattia non è contagiosa. La famiglia si prepara a un doppio addio, in Italia e in India, nel rispetto della memoria della piccola.

Sarà dato un doppio addio, uno in Italia e l'altro in India, alla piccola Jap Kaur, morta ad appena 13 mesi nel giorno di Capodanno a causa di una meningite da pneumococco. La bambina, venuta a mancare all' ospedale Maggiore di Parma dopo un ricovero durato una decina di giorni, è la figlia più piccola di una coppia indiana che abita a Corniano di Bibbiano. Al padre Palwinder Singh, 45 anni, e alla madre Baljinder Kaur, di 35, originari del Punjab, e all'altra loro figlia di 5 anni, ci si potrà stringere venerdì alle 11 durante una cerimonia nella chiesa dell'ospedale di Parma; seguirà la cremazione.

