Doppia visita di Mattarella in Sicilia | prima alla Fincantieri di Palermo poi a un convegno al Duomo di Cefalù

Da palermotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Sicilia il 23 gennaio, visitando prima gli stabilimenti Fincantieri a Palermo e successivamente partecipando a un convegno presso il Duomo di Cefalù. L’evento evidenzia l’attenzione alle attività industriali e culturali della regione, sottolineando l’importanza della presenza istituzionale per promuovere lo sviluppo locale e valorizzare il patrimonio siciliano.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita il 23 gennaio agli stabilimenti della Fincantieri a Palermo. Il giorno dopo, alle 10, sarà a Cefalù per presenziare in cattedrale al convegno "Mediterraneo: mare di pace?". I due impegni compaiono nell'agenda di Mattarella. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Mattarella a Lucca: prima la ”lectio” alla scuola Imt, poi la visita al Volto Santo

Leggi anche: Lucca, il presidente Mattarella apre l’anno accademico di Imt. Poi la visita al Volto Santo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.