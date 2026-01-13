Doppia visita di Mattarella in Sicilia | prima alla Fincantieri di Palermo poi a un convegno al Duomo di Cefalù
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Sicilia il 23 gennaio, visitando prima gli stabilimenti Fincantieri a Palermo e successivamente partecipando a un convegno presso il Duomo di Cefalù. L’evento evidenzia l’attenzione alle attività industriali e culturali della regione, sottolineando l’importanza della presenza istituzionale per promuovere lo sviluppo locale e valorizzare il patrimonio siciliano.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita il 23 gennaio agli stabilimenti della Fincantieri a Palermo. Il giorno dopo, alle 10, sarà a Cefalù per presenziare in cattedrale al convegno "Mediterraneo: mare di pace?". I due impegni compaiono nell'agenda di Mattarella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
