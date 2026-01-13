Doppia scossa fa tremare la Romagna | epicentro in pianura magnitudo 4.3

Due scosse di terremoto si sono verificate in Romagna, con epicentro in pianura, nella mattinata di oggi. La prima si è verificata intorno alle 9, seguita da una seconda di magnitudo 4.3. Le scosse sono state avvertite nella zona, senza segnalare danni significativi. La situazione resta sotto monitoraggio per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza della popolazione.

Due forti scosse di terremoto a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. La terra ha tremato una prima volta intorno alle 9.27. Un movimento tellurico di una decina di secondi, seguito da una seconda scossa, forte, ma meno della precedente, alle 9.30. Si attendono i dati dell'Istituto nazionale.

