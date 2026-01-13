Doppia scossa fa tremare la Romagna | epicentro in pianura magnitudo 4.3

Da cesenatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due scosse di terremoto si sono verificate in Romagna, con epicentro in pianura, nella mattinata di oggi. La prima si è verificata intorno alle 9, seguita da una seconda di magnitudo 4.3. Le scosse sono state avvertite nella zona, senza segnalare danni significativi. La situazione resta sotto monitoraggio per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza della popolazione.

Due forti scosse di terremoto a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. La terra ha tremato una prima volta intorno alle 9.27. Un movimento tellurico di una decina di secondi, seguito da una seconda scossa, forte, ma meno della precedente, alle 9.30. Si attendono i dati dell'Istituto nazionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate avvertita fino in pianura

Leggi anche: Terremoto Bangladesh, una scossa di magnitudo 5.6 fa tremare la capitale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Terremoto ai Campi Flegrei nella notte della Befana: doppia scossa, paura tra Napoli e Pozzuoli; Terremoto a Gargnano: doppia scossa avvertita dalla popolazione.

Terremoto a Montegallo, la terra torna a tremare: doppia scossa, la più forte di Magnitudo 3.2 - Qualche spavento nella zona montana, dove la scossa è stata distintamente percepita, ma per fortuna nessun danno a ... corriereadriatico.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.