Doppia scossa fa tremare la Romagna | epicentro in pianura magnitudo 4.3 La Regione | Al momento nessun danno a persone ed edifici

Due scosse di terremoto con magnitudo 4.3 hanno interessato la Romagna, con epicentro in pianura. La Regione ha comunicato che, al momento, non sono stati segnalati danni a persone o edifici. Le scosse si sono verificate a breve distanza temporale, causando una breve interruzione nella tranquillità della zona. La situazione è sotto monitoraggio e non sono stati rilevati conseguenze gravi.

