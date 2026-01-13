Doppia scossa di terremoto in Romagna l' esperta dell' Ingv | Attivo il meccanismo che ha formato l' Appennino

Due scosse di terremoto si sono verificate in Romagna, la prima alle 9.27 con magnitudo 4.3 a sud-ovest di Russi, seguita da una seconda di magnitudo 4.0 dopo circa due minuti. L'Ingv ha spiegato che queste attività sismiche attivano il meccanismo che ha contribuito alla formazione dell’Appennino. La situazione rimane sotto monitoraggio per valutare eventuali sviluppi o rischi aggiuntivi.

