Dopo Livigno anche Sondrio vieta fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici

Dopo Livigno, anche Sondrio ha introdotto restrizioni sull’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici. La decisione, presa dal sindaco Marco Scaramellini, mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire rischi. La misura si inserisce in un quadro di precauzioni condivise per tutelare l’incolumità di cittadini e operatori.

Dopo quello di Livigno, Remo Galli, anche il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini ha vietato l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici del capoluogo.Lo ha fatto, a seguito del tragico incendio di Capodanno a Crans Montana, attraverso un'apposita ordinanza di cui.

