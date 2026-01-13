dopo la strage di crans montana la svizzera riscopre la battaglia delle lingue

Dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera torna al centro del dibattito la questione linguistica. Le relazioni tra le comunità di lingua tedesca e francese continuano a essere caratterizzate da tensioni storiche, spesso alimentate da incomprensioni e stereotipi. Questa situazione evidenzia come le differenze linguistiche possano influenzare il rapporto tra le diverse parti del paese, richiedendo un confronto costruttivo e un impegno condiviso per una convivenza più armoniosa.

Non è una novità che in Svizzera i germanofoni guardino con sufficienza i francofoni. E non è una novita che i francofoni guardino con altrettanta sufficienza i germanofoni. Solo solo su una cosa si trovano d'accordo: guardare con sufficienza ancor maggiore gli italofoni. La strage di Crans-Montana però sta esasperando questa tendenza insita nell'animo elvetico, quello scontro culturale tra chi pensa in tedesco e chi pensa in francese. È dalla notte di Capodanno che i media e la gran parte dei cittadini germanofoni guardano increduli quanto accaduto nel paese del Cantone Vallese. Contestano tre cose principalmente: lassismo, imperizia e omertà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

