donne di resilienza per ripudiare la violenza e la guerra

Tempo di lettura: 2 minuti A quasi ottanta anni dall’inizio dell’Occupazione israeliana in Palestina, l’Associazione #NessunotocchiEva organizza il progetto solidale con mostra artistica e presentazione del libro digitale dal titolo Donne di Resilienza, ideato dall’artista proveniente dalla Giordania Rosarita Catani. L’evento si terrà il 16 Gennaio al Circolo della Stampa (Av) dalle ore 18:00 alle 20.00; il 17 Gennaio dalle 18:30 alle 20:30 e il 18 Gennaio dalle 11:30 alle 13:30 nella sede di #nessunotocchiEva in via Paolo Emilio Imbriani, 6 a Montemiletto. L’iniziativa si ispira al principio del rifiuto della violenza e del ripudio della guerra, principi dell’associazione, con vocazione pacifista e femminista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

