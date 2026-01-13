Donna scomparsa si indaga per omicidio

La Procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine per omicidio riguardante la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa dall’8 gennaio. Le autorità stanno approfondendo gli eventi a seguito della denuncia presentata dal suo compagno. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scomparsa e verificare eventuali responsabilità.

La Procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di cui non si hanno notizie dall'8 gennaio Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dal compagno della donna.Ieri i carabinieri hanno effettuato rilievi nell'abitazione, poi posta sotto sequestro. Le ricerche sono in corso ad Anguillara Sabazia e nelle aree limitrofe. Al momento non emergono riscontri concreti né tracce della donna, mentre tutte le piste restano aperte.

