donna scomparsa ad anguillara si indaga per omicidio

La scomparsa di Federica Torzullo, donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara dall’8 gennaio, ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del caso, cercando di fare luce su quanto accaduto. La vicenda resta sotto osservazione, mentre le ricerche continuano nel tentativo di trovare eventuali tracce o risposte.

AGI - Si indaga per omicidio in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo d'inchiesta è stata la procura di Civitavecchia dopo che, scrive Giuseppe Scarpa sul quotidiano La Repubblica, il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 9 gennaio, ed erano scattate immediatamente ricerche a tappeto in tutta la zona da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Proprio sulle parole dell'uomo sono in corso accertamenti. Oggi i carabinieri sono entrati nella casa della donna ad Anguillara Sabazia per i rilievi e la villa è stata successivamente sequestrata, cosi' come la vettura in uso al marito. 🔗 Leggi su Agi.it

