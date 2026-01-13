Donna scomparsa ad Anguillara indagato il marito

La procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine per scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio. Il marito della donna è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e raccogliere elementi utili alle indagini.

AGI - La procura di Civitavecchia ha iscritto sul registro degli indagati, con l'accusa di omicidio, il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L'iscrizione dell'uomo, secondo quanto apprende AGI, è a garanzia dello stesso perché, al momento, non si esclude alcuna pista. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la donna entrare nella villetta in cui abitava e non uscire. Sequestrati, intanto, l'auto dell'uomo e l'appartamento. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Donna scomparsa ad Anguillara, indagato il marito Leggi anche: Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara Leggi anche: Scomparsa ad Anguillara,indagato marito Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Federica Torzullo, 41enne scomparsa vicino Roma: indagato per omicidio il marito; Federica Torzullo scomparsa all'improvviso, il marito indagato per omicidio: il suo racconto non convince; Donna scomparsa da Anguillara, marito indagato per omicidio: ultime notizie; Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito Claudio: si indaga per omicidio. Donna scomparsa ad Anguillara Sabazia, il marito indagato per omicidio - Sequestrati dai Carabinieri il cellulare e l'auto dell'uomo, che il 9 gennaio aveva denunciato la scomparsa della moglie. rainews.it

Indagato per omicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara - E' indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte le direzioni senza escludere alcu ... tuttosport.com

Federica Torzullo scomparsa, i rilievi dei carabinieri nella villetta di Anguillara Sabazia - Proseguono le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di cui non si hanno notizie da cinque giorni. leggo.it

ANGUILLARA SABAZIA: DONNA SCOMPARSA, IL MARITO INDAGATO PER OMICIDIO

Si indaga per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di cui non si hanno notizie dall’8 gennaio scorso. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Civitavecchia a seguito della denuncia di scomparsa presentata dal marito della donna. Oggi i ca - facebook.com facebook

Donna scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: sospetti sul marito #roma x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.