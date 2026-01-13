Donna scomparsa a Roma il marito indagato per omicidio | Sotto sequestro un impianto di trattamento dei rifiuti

Una donna di 41 anni, Federica Torzullo, è scomparsa a Roma dall’8 gennaio. Il marito è ora indagato per omicidio, mentre un impianto di trattamento dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro nell’ambito delle indagini. Un vicino ha riferito di aver assistito a litigi tra i coniugi. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità, che stanno cercando di chiarire le circostanze della scomparsa.

