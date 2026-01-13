Donatella Marrama nuova direttrice del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Ausl
Donatella Marrama è stata nominata nuova Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena, succedendo al dottor Fabrizio Starace, dopo oltre dieci anni di gestione. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo di servizi dedicati alla salute mentale nella regione. Con una consolidata esperienza nel settore, Marrama si impegna a garantire un’assistenza qualificata e continua alla popolazione.
Donatella Marrama è la nuova Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena, dopo l’esperienza decennale del dottor Fabrizio Starace.Medico specialista in Psichiatria e psicoterapeuta, la dottoressa Marrama vanta una lunga carriera in Ausl Modena, iniziata quasi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Sanità: l'Asl saluta il pensionamento del direttore del Dipartimento della salute mentale Angelo Cerù
Leggi anche: Elena Degoli è la nuova direttrice del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.