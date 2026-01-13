Donatella Marrama nuova direttrice del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Ausl

Donatella Marrama è stata nominata nuova Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena, succedendo al dottor Fabrizio Starace, dopo oltre dieci anni di gestione. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo di servizi dedicati alla salute mentale nella regione. Con una consolidata esperienza nel settore, Marrama si impegna a garantire un’assistenza qualificata e continua alla popolazione.

