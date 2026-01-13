Donald Trump sta passando ogni limite e il silenzio che lo accompagna è impressionante

Negli ultimi giorni, Donald Trump ha assunto decisioni e dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione su di sé, con conseguenze potenzialmente rilevanti a livello internazionale. In 24 ore, si sono verificati eventi come l’autoproclamazione come presidente ad interim del Venezuela, l’indagine su Jerome Powell e le minacce rivolte alla Corte Suprema, alla Groenlandia e all’Iran. Questi sviluppi evidenziano una fase di forte instabilità politica e diplomatica.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato di aver detto a Donald Trump, che la presenza di truppe americane nel Paese "non è all'ordine del giorno". - facebook.com facebook

La #Cina invita gli Stati Uniti a fermare immediatamente il blocco e le sanzioni contro #Cuba, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato l'intenzione di interrompere ogni flusso di petrolio e denaro verso l'isola, in seguito alla caduta di Nicolàs # x.com

