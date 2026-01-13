Donald Trump sta passando ogni limite e il silenzio che lo accompagna è impressionante

13 gen 2026

Negli ultimi giorni, Donald Trump ha assunto decisioni e dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione su di sé, con conseguenze potenzialmente rilevanti a livello internazionale. In 24 ore, si sono verificati eventi come l’autoproclamazione come presidente ad interim del Venezuela, l’indagine su Jerome Powell e le minacce rivolte alla Corte Suprema, alla Groenlandia e all’Iran. Questi sviluppi evidenziano una fase di forte instabilità politica e diplomatica.

In sole ventiquattro ore il presidente americano si è autonominato presidente ad interim del Venezuela, ha messo sotto indagine il governatore della Federal Reserve Jerome Powell e minacciato la Corte Suprema americana e, di nuovo, Groenlandia e Iran. Ma la cosa che sconvolge più di tutte è il silenzio assenso dell'Occidente sedicente democratico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

