Domenico Nardo conduce Politicamente Scorretto | in diretta si parla di riforma della giustizia e responsabilità dei magistrati

Mercoledì 14 gennaio 2026, dalle 14:30 alle 15:30, Domenico Nardo conduce “Politicamente Scorretto”, un appuntamento dedicato alla discussione sulla riforma della giustizia e sulla responsabilità dei magistrati. Durante la trasmissione si approfondiranno temi di attualità e questioni istituzionali, offrendo un’analisi equilibrata e informata. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a comprendere meglio le dinamiche del sistema giudiziario italiano.

Mercoledì 14 gennaio 2026, dalle ore 14:30 alle 15:30, il programma Politicamente Scorretto, condotto da Domenico Nardo, ospiterà il dott. Giuseppe Cricenti, magistrato e consigliere della Corte di Cassazione civilista, nonché docente universitario e autore di numerosi studi e pubblicazioni giuridiche. Durante la diretta, Cricenti discuterà temi di grande attualità e rilevanza sociale, tra cui la gestazione per altri (GPA), la separazione delle carriere dei magistrati, la riforma della giustizia e la responsabilità civile dei magistrati. Il suo intervento offrirà approfondimenti sul dibattito giuridico italiano, spaziando dalla responsabilità civile al biodiritto e ai diritti della persona.

