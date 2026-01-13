Domeniche senza spesa la proposta delle Coop agita i supermercati | no di Federdistribuzione

Le domeniche senza spesa proposte da alcune cooperative hanno suscitato discussioni tra i supermercati italiani. Federdistribuzione, rappresentante di grandi insegne come Esselunga, ha espresso il suo parere, sottolineando che chiudere i negozi nei giorni di festa potrebbe rappresentare un errore. La questione riguarda le modalità di apertura e chiusura dei supermercati durante le festività, con riflessi sulle abitudini dei consumatori e sull’operatività delle aziende del settore.

Supermercati chiusi la domenica nel 2026: la proposta Coop che può cambiare le abitudini - Dopo un 2025 difficile per la grande distribuzione, Coop apre al confronto sulla settimana di sei giorni: risparmi sui costi e nuove abitudini. it.blastingnews.com

Supermercati chiusi la domenica nel 2026? Cosa prevede davvero la proposta Coop, cosa dicono politica, sindacati e altre catene, e cosa cambia per chi fa la spesa - È facile immaginare la scena: domenica mattina, ti vesti al volo, scendi per “due cose al volo” e trovi il supermercato con la serranda giù. alphabetcity.it

