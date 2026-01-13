Domeniche senza spesa la proposta delle Coop agita i supermercati | no di Federdistribuzione
Le domeniche senza spesa proposte da alcune cooperative hanno suscitato discussioni tra i supermercati italiani. Federdistribuzione, rappresentante di grandi insegne come Esselunga, ha espresso il suo parere, sottolineando che chiudere i negozi nei giorni di festa potrebbe rappresentare un errore. La questione riguarda le modalità di apertura e chiusura dei supermercati durante le festività, con riflessi sulle abitudini dei consumatori e sull’operatività delle aziende del settore.
L’associazione che rappresenta tra gli altri Esselunga: “Chiudere nei giorni di festa sarebbe un errore”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
