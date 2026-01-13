Discoteca nel circolo privato condannato il gestore dopo il blitz dei carabinieri

Un circolo privato di Falconara è stato scoperto dai carabinieri come sede di una discoteca abusiva, nonostante fosse dichiarato come circolo privato. Durante il controllo, sono stati trovati circa cento giovani presenti per ascoltare un noto DJ toscano. Il gestore del locale è stato condannato in seguito al blitz delle forze dell'ordine, che ha portato alla scoperta di attività non autorizzate.

FALCONARA - Sulla carta era un circolo privato ma al controllo dei carabinieri era stata trovata una discoteca abusiva con dentro un centinaio di ragazzi arrivati per sentire un dj famoso della Toscana. Era il 20 febbraio del 2022 quando i militari della Tenenza, con l'ausilio della divisione.

