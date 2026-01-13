discoteca nel circolo condannato il gestore

Un circolo privato è stato segnalato come discoteca abusiva, con presenza di circa cento giovani all’interno. I carabinieri, intervenuti per verificare la situazione, hanno proceduto alla condanna del gestore. L’intervento ha evidenziato la mancata autorizzazione all’attività di intrattenimento musicale, evidenziando il rischio per la sicurezza dei partecipanti e la necessità di rispettare le norme vigenti.

Un circolo privato trasformato in una discoteca abusiva. Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato dentro almeno un centinaio di ragazzini. Al locale di Rocca Priora erano stati messi i sigilli perché esercitava abusivamente l’attività di pubblico spettacolo senza averne la licenza e senza averne anche i requisiti strutturali tali da garantire la sicurezza. Dopo la chiusura e la denuncia, che risalgono al 20 febbraio del 2022, il gestore è finito a processo per apertura abusiva di luogo pubblico spettacolo e trattenimento davanti alla giudice che ieri lo ha condannato a un mese di arresto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

