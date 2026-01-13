Disavventura per Luigi Favoloso | Mi ha morso un serpente marino velenoso il video dell'incidente
Durante una vacanza alle Filippine, Mario Favoloso è stato morso da un serpente marino velenoso durante un’escursione di snorkeling. L’incidente è stato documentato in un video e ha richiesto intervento medico. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra amici e follower, evidenziando i rischi legati alle attività in mare.
Disavventura per Mario Favoloso in vacanza nelle Filippine con la fidanzata Elena Morali: è stato morso da un serpente marino mentre faceva snorkeling. Sui social l'arrivo in ospedale e il video del momento. "Ho sentito come un ago perforarmi la pelle", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
