Disavventura per Luigi Favoloso | Mi ha morso un serpente marino velenoso il video dell'incidente

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una vacanza alle Filippine, Mario Favoloso è stato morso da un serpente marino velenoso durante un’escursione di snorkeling. L’incidente è stato documentato in un video e ha richiesto intervento medico. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra amici e follower, evidenziando i rischi legati alle attività in mare.

Disavventura per Mario Favoloso in vacanza nelle Filippine con la fidanzata Elena Morali: è stato morso da un serpente marino mentre faceva snorkeling. Sui social l'arrivo in ospedale e il video del momento. "Ho sentito come un ago perforarmi la pelle", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Disavventura per Belen Rodriguez a St. Moritz: “Mi ha lasciata così, stavo cadendo”, il video è virale

Leggi anche: Incidente d’auto per l’ex gieffina Angelica Baraldi: “Un furgone mi ha presa in pieno, fortissimo l’impatto”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Luigi Favoloso (ex del GF) morso da un serpente velenoso: il suo racconto; Luigi Favoloso choc: Incidente con un serpente velenoso/ Mi hanno somministrato.

disavventura luigi favoloso haDisavventura per Luigi Favoloso: “Mi ha morso un serpente marino velenoso”, il video dell’incidente - Disavventura per Mario Favoloso in vacanza nelle Filippine con la fidanzata Elena Morali: è stato morso da un serpente marino mentre faceva snorkeling ... fanpage.it

disavventura luigi favoloso haLuigi Favoloso choc: “Incidente con un serpente velenoso”/ “Mi hanno somministrato l’antidoto” - Luigi Favoloso racconta l'incidente in vacanza: "Morso da un serpente velenoso, mi hanno subito somministrato l'antidoto" ... ilsussidiario.net

disavventura luigi favoloso haLuigi Favoloso morso da un serpente marino velenoso nelle Filippine - Momenti di grande paura per Luigi Favoloso, che nelle ultime ore ha raccontato sui social di essere rimasto coinvolto in un grave incidente durante una sessione di snorkeling nelle Filippine. it.blastingnews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.