Dipendenti minorenni e oltre 100 ore di lavoro al mese | cosa c' è dietro la produzione dei Labubu nelle fabbriche cinesi

Lavoro minorile e oltre 100 ore mensili: questa è la realtà dietro la produzione dei Labubu in alcune fabbriche cinesi. Questi peluche, noti per i loro colori pastello e le lunghe orecchie da coniglio, hanno conquistato il mercato globale. Tuttavia, recenti indagini hanno evidenziato pratiche di sfruttamento che coinvolgono anche dipendenti minorenni, sollevando questioni importanti sulla filiera produttiva di questi prodotti.

Quanto emerso a Monfalcone dall’inchiesta di “Fuori dal coro”, rilanciata oggi da “La verità”, è una vergogna: tre immigrati clandestini pakistani si sono spacciati per minorenni e sono finiti nella rete delle cooperative rosse della cosiddetta “accoglienza”, con u - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.