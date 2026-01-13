Dipendenti minorenni e oltre 100 ore di lavoro al mese | cosa c' è dietro la produzione dei Labubu nelle fabbriche cinesi

Lavoro minorile e oltre 100 ore mensili: questa è la realtà dietro la produzione dei Labubu in alcune fabbriche cinesi. Questi peluche, noti per i loro colori pastello e le lunghe orecchie da coniglio, hanno conquistato il mercato globale. Tuttavia, recenti indagini hanno evidenziato pratiche di sfruttamento che coinvolgono anche dipendenti minorenni, sollevando questioni importanti sulla filiera produttiva di questi prodotti.

I Labubu, i peluche con lunghe orecchie da coniglio e denti aguzzi che hanno spopolato con i loro colori pastello in tutto il mondo, sarebbero stati prodotti in aziende cinesi che hanno portato avanti pratiche di sfruttamento, anche minorile. È la denuncia dell'organizzazione per i diritti dei. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

