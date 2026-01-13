Dipendenti minorenni e oltre 100 ore di lavoro al mese | cosa c' è dietro la produzione dei Labubu nella fabbriche cinesi

Lavoro minorile e oltre 100 ore mensili di lavoro: questa è la realtà dietro la produzione dei Labubu, i popolari peluche dai colori pastello. In alcune fabbriche cinesi, aziende coinvolte nella loro produzione sarebbero state accusate di pratiche che includono sfruttamento di dipendenti minorenni e condizioni di lavoro eccessive. Un approfondimento sulla catena di produzione di questi oggetti amati in tutto il mondo.

