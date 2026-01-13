Dimesso dall' ospedale di Chieti il piccolo trattato con terapia genica a pochi giorni dalla nascita

Il neonato molisano, trattato con terapia genica pochi giorni dopo la nascita, è stato dimesso dall'ospedale di Chieti. Nato all’ospedale San Pio di Vasto, grazie allo screening neonatale allargato è stata diagnosticata la Sma, una malattia genetica rara che interessa il sistema muscolare. Ora il piccolo potrà tornare a casa, sotto monitoraggio e con un percorso terapeutico avviato tempestivamente.

