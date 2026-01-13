Dimensionamento scontro aperto tra Sardegna e Governo Todde | Faremo tutto ciò che è in nostro potere per continuare a tutelare il diritto all’istruzione nella nostra Isola
La questione sul dimensionamento scolastico in Sardegna prosegue tra Regione e Governo. La Presidente Todde critica la decisione di commissariare la regione, sottolineando l'importanza di criteri adeguati alle specificità sarde. Assicura inoltre che l’amministrazione farà tutto il possibile per tutelare il diritto all’istruzione nell’isola, evidenziando la volontà di trovare soluzioni condivise e rispettose delle esigenze locali.
La Presidente Todde definisce "sbagliata" la scelta del Governo di commissariare la Regione sul dimensionamento scolastico, rivendicando l'applicazione di criteri specifici per la realtà sarda. L'obiettivo dichiarato è evitare la chiusura dei plessi e combattere la dispersione, rifiutando logiche di mero risparmio burocratico a discapito del diritto all'istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
