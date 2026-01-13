Dimensionamento scontro aperto tra Sardegna e Governo Todde | Faremo tutto ciò che è in nostro potere per continuare a tutelare il diritto all’istruzione nella nostra Isola

La questione sul dimensionamento scolastico in Sardegna prosegue tra Regione e Governo. La Presidente Todde critica la decisione di commissariare la regione, sottolineando l'importanza di criteri adeguati alle specificità sarde. Assicura inoltre che l’amministrazione farà tutto il possibile per tutelare il diritto all’istruzione nell’isola, evidenziando la volontà di trovare soluzioni condivise e rispettose delle esigenze locali.

La Sardegna è una delle quattro regioni commissariate dal Governo perché inadempienti - Quanti accorpamenti (due o più scuole unite in una sola autonomia) sono stati già fatti? lanuovasardegna.it

Dimensionamento scolastico, cresce lo scontro istituzionale - La Regione Sardegna mantiene la propria posizione sul tema del dimensionamento scolastico e si oppone al commissariamento disposto dal Governo. algheroeco.com

Scontro tra la Toscana e il Governo sul dimensionamento scolastico: il CdM ha infatti deliberato il commissariamento della Regione - insieme a Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna - poiché ancora non ha presentato un piano per il prossimo anno scolastico. - facebook.com facebook

Scuola, scontro sul dimensionamento: il Governo commissaria l’Emilia Romagna - Bologna – “La Regione Emilia-Romagna ha sempre agito nel rispetto rigoroso della leale collaborazione istituzionale,... - PiacenzaSera x.com

