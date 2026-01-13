Dimensionamento scolastico Piero De Luca Pd | Scelte sbagliate dal Governo

Il dimensionamento scolastico rappresenta un tema centrale per il sistema educativo italiano. Secondo Piero De Luca del Partito Democratico, le recenti decisioni del Governo Meloni su questo settore sarebbero sbagliate e rischiano di compromettere la qualità dell'istruzione nel paese. La questione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni di queste scelte sulla didattica e sui territori coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti "Il governo Meloni sta portando avanti scelte completamente sbagliate in un settore delicatissimo come quello dell'istruzione". Lo dichiara l'on. Piero De Luca, segretario del PD Campania, a margine dell'incontro svoltosi questa mattina con il presidente della Regione Campania Roberto Fico, l'assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Andrea Morniroli e il vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare, Mario Casillo, insieme con alcuni sindaci campani. " Oltre ai tagli drammatici al comparto scolastico, – prosegue De Luca – con riduzione di fondi, di insegnanti e personale ATA, le scelte sul dimensionamento scolastico sono state improntate ad un mero tema di numeri, senza considerare che toccano invece elementi di equità, di accessibilità, e di qualità educativa.

