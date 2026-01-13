Dimensionamento scolastico il Pd di Umbria Toscana ERomagna e Sardegna uniti contro il Governo

I segretari regionali del PD di Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna hanno diffuso una nota congiunta per evidenziare le criticità legate al dimensionamento scolastico. In essa, sottolineano come le decisioni del Governo di commissariare queste regioni, tutte guidate dal centrosinistra, rappresentino una questione politica e istituzionale di particolare rilievo.

"C'è un nodo politico fondamentale: commissariare quattro Regioni guidate dal centrosinistra assume il sapore di una contrapposizione istituzionale": lo hanno scritto in una nota congiunta i segretari regionali del Partito Democratico di Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, che denunciano. Dimensionamento scolastico, commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani. Valditara: "Scelta necessaria". Dure le opposizioni: Atto gravissimo; Scuola, il governo commissaria le regioni di centrosinistra; Scuola, il governo commissaria quattro Regioni: "Non hanno approvato i piani di dimensionamento"; Dimensionamento scolastico, il Governo ha deciso: anche Umbria e Toscana tra le regioni commissariate. Il governo commissaria quattro Regioni sul dimensionamento scolastico - Il lungo braccio di ferro tra Regioni e Governo sul cosiddetto dimensionamento, ovvero la riorganizzazione degli istituti scolastici, ha visto una svolta importante con la decisione del Consiglio dei ...

Centrodestra e civici, false giustificazioni sul dimensionamento scolastico - "Sul commissariamento dell'Umbria per il dimensionamento scolastico, le giustificazioni della presidente Proietti e del Partito democratico appaiono false e strumentali" secondo i consiglieri di oppos ...

Il governo commissaria quattro Regioni sul dimensionamento scolastico: Pd e M5S all'attacco - Romagna, Umbria e Sardegna sul dimensionamento scolastico.

Governo commissaria quattro Regioni sul dimensionamento scolastico: Pd e M5S all'attacco

Le Province chiedono di attendere il pronunciamento del Presidente della Repubblica: "Il dimensionamento scolastico non è un mero esercizio contabile"

