Jesse Plemons, protagonista del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, ha paragonato l’opera a un

La co-star del nuovo film del regista messicano premio Oscar ha azzardato un paragone importante con la commedia nera di Stanley Kubrick. Tom Cruise è il protagonista del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, Digger, in cui la star di Top Gun e Mission: Impossible interpreta un uomo di nome Digger Rockwell. Sul film si conosce ancora ben poco, anche dopo la diffusione del primo teaser. Nelle prime sequenze, si vede Tom Cruise che si esibisce in alcuni movimenti mentre impugna una pala e sfoggia una sorta di naso prostetico. In attesa di saperne di più, a stuzzicare i fan ci ha pensato Jesse Plemons. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Digger, Jesse Plemons paragona il nuovo film di Alejandro González Iñárritu ad un "Dottor Stranamore moderno"

