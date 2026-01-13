difesa sotto attacco

Lo slogan infame è scritto in nero e firmato dalla A cerchiata dell’anarchia: «10-100-1000 a Nassiriya». È apparso all’ingresso del borgo di Marinella, in Liguria, alla vigilia dell’anniversario, il 12 novembre, della strage terroristica in Iraq. La punta dell’iceberg di un antimilitarismo in aumento alimentato dalla causa palestinese. Il “no” dell’università di Bologna al corso di filosofia ai cadetti di Modena, gli alpini accusati di essere nostalgici dal collettivo fucsia, il polverone su carri armati inventati in una scuola di Udine e ben 80 attacchi alle strutture di Leonardo nel 2025 sono segnali che la cultura della difesa e sicurezza è sotto attacco. 🔗 Leggi su Panorama.it

