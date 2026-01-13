dieci laureati alla statale dopo essere diventati famosi ora si raccontano al cinema

Dieci laureati della Statale, oggi noti al grande pubblico, condividono le loro esperienze al cinema. Dopo aver conseguito il titolo, il percorso di crescita continua, mantenendo viva la passione per l’apprendimento. L’evento invita a riflettere sul valore dello studio e della formazione, sottolineando che il percorso di crescita non termina con la laurea, ma si evolve nel tempo, aprendosi a nuove sfide e opportunità.

Studenti sempre, perché non si smette mai di imparare. «Ex» no, però. La preposizione indica una porta chiusa e qui si vorrà entrare sempre. Hanno tutti frequentato l'Università Statale e sono diventati famosi. Milanesi per nascita o adozione, accomunati da facoltà, umanistiche, quelle che davano modo di attraversare almeno un chiostro del Filarete, la Ghiacciaia, la Legnaia, il Maggiore, Chi studia circondato dal bello ne sentirà sempre il richiamo. Mercoledì sera sul grande schermo del Cinema Arlecchino (via San Pietro all'Orto 9, ore 19) sarà proiettata l'anteprima di Voci di Alumni diretto da Massimiliano Finazzer Flory con l'introduzione della rettrice Marina Brambilla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

