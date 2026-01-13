Diabete obesità e malattie renali | un problema sottovalutato

Diabete, obesità e malattie renali rappresentano un problema di crescente rilevanza, spesso sottovalutato. Per approfondire questa tematica, abbiamo intervistato Carmine Zoccali, esperto rinomato nel settore, attualmente affiliato al Renal Research Institute di New York e al Biogem. La sua esperienza e le sue analisi offrono un quadro chiaro e aggiornato sulle connessioni tra queste condizioni e le strategie di prevenzione e cura.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.