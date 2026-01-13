Di Francesco prova a scuotere il Lecce | Questa squadra non deve sentirsi sbagliata
Di Francesco invita il Lecce a reagire con serenità dopo la recente sconfitta contro il Parma, sottolineando che la squadra non deve sentirsi sbagliata. La sfida contro l’Inter rappresenta un’occasione per affrontare con fiducia e determinazione, mantenendo un atteggiamento equilibrato e concentrato, importante per il proseguimento della stagione.
LECCE – Dopo lo shock dovuto alla sconfitta interna con il Parma e, soprattutto, al modo in cui è maturata, il Lecce deve provare a rialzarsi al cospetto della capolista, l’Inter.Un compito a dir poco arduo per la squadra di Di Francesco, alle prese con una serie di assenze che aumentano, come se. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
