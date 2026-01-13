Viene finalmente rivelata l’identità della giovane conosciuta come la

Il volto simbolo della tragedia di Crans-Montana ha finalmente un nome e una storia. Si chiamava Cyane Panine la giovane “donna col casco” che il mondo intero ha visto sorridere nei drammatici video amatoriali girati all’interno del locale “Le Constellation” pochi istanti prima del disastro. Dopo giorni di incertezza, la conferma ufficiale del suo decesso è arrivata dalle autorità e dai legali della proprietà, chiudendo ogni speranza. I funerali della ragazza si sono celebrati il 10 gennaio a Sète, in Francia, sua città d’origine, tra il dolore di una comunità ancora incredula. Cyane, 24 anni, lavorava come barista stagionale nella rinomata località svizzera ed era considerata “come una di famiglia” dai titolari del bar, i coniugi Moretti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Di famiglia per i Moretti”. Crans-Montana, svelata l’identità della ragazza con il casco

Leggi anche: Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco dei video. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì»

Leggi anche: Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco che appare nei video.. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; Crans Montana, tutte le ombre di Jacques Moretti e la sua rapida ascesa; Crans Montana, i Moretti e il patrimonio: «Bentley da 320mila euro, la villa (da 500 mq) comprata cash e i ristoranti»; L'oscuro impero dei Moretti.

Crans Montana, tra i morti anche la cameriera con le fontane scintillanti, Moretti: “Era per creare atmosfera” - “Era cresciuta con noi, era come una sorellina per noi" hanno raccontato Jacques e Jessica Moretti ammettendo che l'uso di candele scintillati non ... fanpage.it