Di famiglia per i Moretti Crans-Montana svelata l’identità della ragazza con il casco
Viene finalmente rivelata l’identità della giovane conosciuta come la
Il volto simbolo della tragedia di Crans-Montana ha finalmente un nome e una storia. Si chiamava Cyane Panine la giovane "donna col casco" che il mondo intero ha visto sorridere nei drammatici video amatoriali girati all'interno del locale "Le Constellation" pochi istanti prima del disastro. Dopo giorni di incertezza, la conferma ufficiale del suo decesso è arrivata dalle autorità e dai legali della proprietà, chiudendo ogni speranza. I funerali della ragazza si sono celebrati il 10 gennaio a Sète, in Francia, sua città d'origine, tra il dolore di una comunità ancora incredula. Cyane, 24 anni, lavorava come barista stagionale nella rinomata località svizzera ed era considerata "come una di famiglia" dai titolari del bar, i coniugi Moretti.
